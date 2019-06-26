'التمثيل' يُكلف علي عدنان غرامة مالية في الدوري الاميركي

وتعادل وايتكابس امام كولرادو 2-2 في مباراة كان علي عدنان نجمها الاول، بعدما حصد جائزة افضل لاعب في المواجهة التي تندرج ضمن الجولة الـ17 للدوري الاميركي الممتاز MLS.

الاتحاد الاميركي، أكد في بيان رسمي أنه "تم إدانة علي عدنان مدافع نادي فانكوفر وايت كابس لكرة القدم بتهمة التمثيل، وصدرت بحقه غرامة مالية (لم يكشف عنها) بسبب تصرفاته في الدقيقة 18 من مباراة فانكوفر ضد كولورادو رابيدز في 22 حزيران".



يذكر أن عقد عدنان، مع فانكوفر سينتهي في الـ30 من حزيران الجاري، حيث يسعى الفريثق الكندي الى الاحتفاظ بخدمات لاعبه العراقي، المعار من اودينيزي الايطالي.