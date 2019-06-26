'التمثيل' يُكلف علي عدنان غرامة مالية في الدوري الاميركي

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2019-06-26 | 18:24
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قرر الاتحاد الاميركي لكرة القدم، فرض غرامة مالية بحق لاعب المنتخب الوطني، علي عدنان، بعد تمثيله في مباراة فريقه فانكوفر وايتكابس امام كولورادو رابيدز، الاحد الماضي.
الاتحاد الاميركي، أكد في بيان رسمي أنه "تم إدانة علي عدنان مدافع نادي فانكوفر وايت كابس لكرة القدم بتهمة التمثيل، وصدرت بحقه غرامة مالية (لم يكشف عنها) بسبب تصرفاته في الدقيقة 18 من مباراة فانكوفر ضد كولورادو رابيدز في 22 حزيران".
يذكر أن عقد عدنان، مع فانكوفر سينتهي في الـ30 من حزيران الجاري، حيث يسعى الفريثق الكندي الى الاحتفاظ بخدمات لاعبه العراقي، المعار من اودينيزي الايطالي.
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