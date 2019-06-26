مقتل عنصرين من 'داعش' وتدمير مضافة للتنظيم في البعاج بنينوى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل عنصرين من "داعش" وتدمير مضافة للتنظيم في البعاج بنينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من قتل عنصرين من داعش والاستيلاء على عجلة بيك اب عدد ٢ وتدمير مضافة في عمق الصحراء جنوب قضاء البعاج".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة.
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