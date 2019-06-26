مصدر امني: مخلفات الكبريت المحترقة في نينوى بدأت تولد انبعاثات سامة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنيين القريبين من موقع الحادث".

واعلن محافظ نينوى منصور المرعيدي عن النفير العام ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في اخماد حرائق قرب كبريت المشراق.

