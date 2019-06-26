بالوثيقة.. انهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الأربعاء، أمراً بإنهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء.

وقال السهيل بحسب وثيقة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر إنهاء تكليف منير حميد طليفح من مهام منصبه رئيس جامعة كربلاء (وكالة) بناءً على طلبه، ويستمر تدريسياً على ملاك كلية الهندسة في الجامعة المذكورة".

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