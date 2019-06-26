مصرع منتسب بالدفاع المدني اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق في نينوى

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن مصرع احد منتسبيها في نينوى اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منتسبا في مديرية الدفاع المدني لقى مصرعه بانقلاب عجلته اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق". يشار الى أن مدرية الدفاع المدني أعلنت، اليوم، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع قرب معامل المشراق في نينوى.

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