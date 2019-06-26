"الصحة العالمية": ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 739 قتيلا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ارتفاع قتلى الاشتباكات في العاصمة الليبية (طرابلس)، إلى 739 شخصاً، وإصابة 4407 آخرين، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

من جانبه، أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول ليبيا، الجمعة، للتناقش مع البعثة الأممية فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية، وسط مطالبات ليبية بموقف قوي ضد مليشيات طرابلس.

وقالت المنظمة العالمية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "عدد القتلى في طرابلس بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً".

وأشارت إلى أنها تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

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وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي من جهة والمليشيات وجماعة الإخوان من جهة أخرى، وذلك عقب إطلاق الأول عملية عسكرية لتطهير طرابلس منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن، في 20 يونيو/حزيران الجاري، "خارطة" طرحها حول مرحلة انتقالية "واضحة ومنضبطة".

وتتضمن خارطة حفتر حل الكيانات المنبثقة كافة عن اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للمرحلة الدائمة، تتولى مهام التجهيز للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خال من العيوب السابقة.





وتتولى حكومة وحدة وطنية ليبية، بحسب حفتر، تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده.

وكان الجيش الليبي نفى، السبت الماضي، في بيان أي تقدم من قبل المليشيات في أي محور من محاور القتال بالعاصمة، خاصة محور مطار طرابلس الدولي، مؤكداً أن المطار تحت سيطرة الجيش.