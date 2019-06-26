رسالة أمريكية حازمة لتركيا: إس-400 سيتبعها عقوبات

قال مسؤول أمريكي كبير إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي، الأربعاء، من أن شراء أنقرة منظومة إس-400 سيضر الاقتصاد التركي، جراء العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 الصاروخية وبرنامج إف-35 (معا). وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35، بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي".

وجددت الولايات المتحدة موقفها الرافض لشراء تركيا منظومة صواريخ (إس -400) الروسية، مهددة أنقرة بنتائج وخيمة إذا أقبلت على ذلك.

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وتقول واشنطن إن نظام الدفاع الصاروخي الروسي غير متوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، ويشكل تهديداً لطائرات إف-35 التي تعتزم تركياً شراءها أيضاً.

وأوضح مسؤول دفاعي بارز في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي أن شراء إس-400 يمكن أن تكون كلفته أكبر من ذلك على تركيا.

وأشار المسؤول "لا يمكن لحلف شمال الأطلسي إجبار تركيا على عدم الشراء لكن إذا مضت أنقرة فيه قدماً بالفعل، فيمكن أن تكون له تبعات على تبادل المعلومات المخابراتية داخل الحلف وعلى صفقات دفاعية أخرى".

وأكد مسؤول في قطاع الدفاع أنه يتوقع أن يتم نشر الصواريخ الدفاعية على حدود تركيا مع سوريا لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وموعد التسليم المقرر لنظام إس-400 هو يوليو/تموز لكن تركيا اقترحت تبكير موعد استلام الدفعة الأولى ليصبح يونيو/حزيران.