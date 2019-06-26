- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالأربعاء 2019/6/26 07:44 مساء بتوقيت أبوظبي
منظومة صواريخ "إس 400"
قال مسؤول أمريكي كبير إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي، الأربعاء، من أن شراء أنقرة منظومة إس-400 سيضر الاقتصاد التركي، جراء العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 الصاروخية وبرنامج إف-35 (معا). وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35، بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي".
وجددت الولايات المتحدة موقفها الرافض لشراء تركيا منظومة صواريخ (إس -400) الروسية، مهددة أنقرة بنتائج وخيمة إذا أقبلت على ذلك.
وتقول واشنطن إن نظام الدفاع الصاروخي الروسي غير متوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، ويشكل تهديداً لطائرات إف-35 التي تعتزم تركياً شراءها أيضاً.
وأوضح مسؤول دفاعي بارز في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي أن شراء إس-400 يمكن أن تكون كلفته أكبر من ذلك على تركيا.
وأشار المسؤول "لا يمكن لحلف شمال الأطلسي إجبار تركيا على عدم الشراء لكن إذا مضت أنقرة فيه قدماً بالفعل، فيمكن أن تكون له تبعات على تبادل المعلومات المخابراتية داخل الحلف وعلى صفقات دفاعية أخرى".
وأكد مسؤول في قطاع الدفاع أنه يتوقع أن يتم نشر الصواريخ الدفاعية على حدود تركيا مع سوريا لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وموعد التسليم المقرر لنظام إس-400 هو يوليو/تموز لكن تركيا اقترحت تبكير موعد استلام الدفعة الأولى ليصبح يونيو/حزيران.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة أمريكية حازمة لتركيا: إس-400 سيتبعها عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.