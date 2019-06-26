مقتل 20 على الأقل في هجوم إرهابي بنيجيريا

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رويترزالأربعاء 2019/6/26 07:23 مساء بتوقيت أبوظبي
قوات الأمن في نيجيريا تتعرض لهجمات إرهابية - أرشيفية
قال مصدر أمني محلي، الأربعاء، إن إرهابيين قتلوا 20 مدنيا على الأقل في قرية بشمال شرقي نيجيريا.
وأكد المصدر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الإرهابيين هاجموا قرية نجامنجام في ولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر أمس الثلاثاء.
وتشهد نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية تشنها عناصر تابعة لجمعات متطرفة على جنود ومدنيين.
ولقي 25 جنديا نيجيريا على الأقل وعدد من المدنيين مقتلهم الشهر الماضي جراء كمين نصبه إرهابيون.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شخصين قولهما: "إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 25 جنديا نيجيريا في كمين".
وكانت السلطات النيجيرية أعلنت أن التنظيم الإرهابي ومنافسته جماعة بوكوحرام في وضع سيئ، حيث إن الجانبين يخوضان معركة دعاية لإظهار من الذي له الغلبة في الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات.
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