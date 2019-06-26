الجيش الليبي يحبط هجوما جديدا للمليشيات جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، إحباط هجوم جديد لمليشيات الإخوان الإرهابية على محوري اليرموك، ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

وأصدر الجيش، الأربعاء، بيانا جاء فيه: إن" قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم كبير من المليشيات الإرهابية، وكبدتهم خسائر فادحة في المعدات والأفراد".

وأوضح البيان أن القوات أجبرت مليشيات أسامة الجويلي من المرتزقة والإجراميين على التراجع والفرار، عقب محاولتهم الفاشلة الالتفاف حول منطقة بوشيبه بغريان جنوب العاصمة طرابلس.

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ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي، الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.





وسيطر الجيش الليبي في الـ5 من أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم واحد من إطلاق عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية، على مطار طرابلس الدولي، ومن يومها والمليشيات تحاول الهجوم على المطار واسترداده.

يذكر أن مطار طرابلس الدولي جنوب غرب العاصمة خرج من الخدمة منذ عام 2014، بعد أن دمرته مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي، ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا، وتم تحويل جزء من قاعدة معيتيقة العسكرية، شرق العاصمة، إلى مطار مدني.