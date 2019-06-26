مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة: إيران توصل دعم جمعات إرهابية في المنطقة

قال مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، إن إيران تواصل زعزعة الاستقرار بـالشرق الأوسط من خلال دعمها للإرهاب وهجومها على ناقلات النفط.
وأضاف، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول ملف إيران النووي، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019: إيران تواصل الدعم العسكري للجماعات الإرهابية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وأكد المندوب الأمريكي أن إيران تعتزم تطوير برنامج نووي غير سلمي.
وأشار مندوب أمريكا إلى أن إجراءات إيران غير مثمرة وستزيد من عزلتها.
وبين أن سلوك إيران في المنطقة متهور ويهدد السلم العالمي.. مضيفا: سنواصل كبح سلوك طهران في تهديد دول المنطقة.
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