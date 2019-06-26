بوتين وترمب يناقشان قضية إيران والأسلحة في اجتماع مجموعة العشرين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) أعلن الكرملين (مقر الرئاسة في روسيا) اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في سورية وإيران، وذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

أعلن الكرملين (مقر الرئاسة في روسيا) اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في سورية وإيران، وذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

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