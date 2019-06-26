شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنر: الشق السياسي من خطة سلام الشرق الأوسط سيطرح في الوقت المناسب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (المنامة)

قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الأربعاء)، إن القضايا الاقتصادية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن حلها، وإنه سيطرح خطة سياسية عندما يكون الوقت مناسباً.

وقال كوشنر للصحفيين بعد مؤتمر المنامة الذي ناقش خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية وقيمتها 50 مليار دولار: «استطعت جمع الناس الذين يرون الأمر مثلما أراه، وهو أن هناك مشكلة يمكن حلها اقتصادياً... اعتقدنا أن من المهم طرح الرؤية الاقتصادية قبل الرؤية السياسية... لأننا بحاجة لأن يرى الناس كيف يمكن أن يكون المستقبل».