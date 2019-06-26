الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي على مقر قيادة معسكر القوات الخاصة السعودية في الملاحيط عند جازان جنوبي المملكة وفقاً لما جاء في وكالة سبوتنيك الروسية.

وحسب قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، فقد "دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، بصاروخ باليستي مقر للقيادة السعودية قبالة جيزان".

ونشرت الصحيفة تصريحات نقلتها عن مصدر عسكري القناة اليمنية حيث قال : إن "القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي قصير المدى مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جيزان".

وأكد المصدر أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف ووقوع عدد كبير منهم قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن العملية تمت بعد رصد دقيق للتحركات في المعسكر".

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن اعتراض طائرة مسيرة "درون" أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن، نحو منطقة سكنية في مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه "وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم الثلاثاء تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط"بحسب ما نشرته سبوتنيك الروسية .

بعد الهجمات الصاروخية... رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

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أرسل قادة الكويت برقيات إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يجددون فيها تأييدهم لما ستقوم به المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية .

بعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى الملك سلمان أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار أبها وأودى بحياة شخص وإصابة آخرين.

وأكد على أن هذا "العمل الإرهابي يمثل اعتداء صارخا على المملكة السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها"، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

لافتا إلى أن الهجوم يعد "انتهاكا للأعراف الدولية وتهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها".

وأكد أمير الكويت على "وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية امنها واستقراراها".

وإلى ذلك بعث ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية إلى الملك سلمان عبر فيها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم "راجيا لضحية هذا العمل الاثم المغفرة والرحمة ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية".

وأيضا بعث جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة إلى العاهل السعودي.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل جماعة "أنصار الله"، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح. (المصدر)