الكويت تعلن جاهزيتها عسكرياً

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأضاف في تصريح للصحفيين، في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء، قدمت عرضاً كاملاً لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعدادها، وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأي طارئ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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