صليبا استقبل وفد اهالي العسكريين الاثنين والمشايخ وشرح لهم ظروف توقيفهما في سوريا واطلاقهما

استقبل المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ وفدا من أهالي العسكريين اللذين كانا موقوفين لدى السلطات السورية وكبار مشايخ بلدتي ​راشيا الوادي​ وبيت كيفا، حيث شرح لهم اللواء صليبا "ظروف التوقيف ومسار المحادثات التي تمت مع السلطات السورية بتوجيه ورعاية فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، والتي أفضت إلى تسليم العسكريين إلى مديرية أمن الدولة عبر الحدود الرسمية بين البلدين في ​المصنع​".

كما ألقى بعض أعضاء الوفد كلمات شكروا فيها اللواء صليبا ومن خلاله رئيس الجمهورية وكل من ساهم في تحرير العسكريين، منوهين ب"جهود ​المديرية العامة لأمن الدولة​ ودورها الوطني".