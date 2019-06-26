استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وفدا من أهالي العسكريين اللذين كانا موقوفين لدى السلطات السورية وكبار مشايخ بلدتي راشيا الوادي وبيت كيفا، حيث شرح لهم اللواء صليبا "ظروف التوقيف ومسار المحادثات التي تمت مع السلطات السورية بتوجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي أفضت إلى تسليم العسكريين إلى مديرية أمن الدولة عبر الحدود الرسمية بين البلدين في المصنع".
كما ألقى بعض أعضاء الوفد كلمات شكروا فيها اللواء صليبا ومن خلاله رئيس الجمهورية وكل من ساهم في تحرير العسكريين، منوهين ب"جهود المديرية العامة لأمن الدولة ودورها الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر صليبا استقبل وفد اهالي العسكريين الاثنين والمشايخ وشرح لهم ظروف توقيفهما في سوريا واطلاقهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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