عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ مع مدير ​مكتب مكافحة المخدرات​ وانفاذ القانون في ​السفارة الاميركية​ (INL) ويسلي روبرتسون الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان التقى روبرتسون وعرض معه الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.