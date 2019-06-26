اعتصام للحراك الشعبي للانقاذ في رياض الصلح تزامنا مع الجلسة العامة

أقام "​الحراك الشعبي​ للانقاذ" اعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​ ​وسط بيروت​، رافعا شعارات "من أجل التقدم والتطور والعدالة الاجتماعية" و"ضد ​الموازنة​ التقشفية" و"دعما لتحرك اساتذة وطلاب ​الجامعة اللبنانية​" تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة ل​مجلس النواب​.

وقد شارك في الاعتصام الامين العام ل"​الحزب الشيوعي​" حنا الغريب، الامين العام السابق للحزب الدكتور ​خالد حدادة​ والعميدان المتقاعدان سامي الرماح و​جورج نادر​.