اعتصام للحراك الشعبي للانقاذ في رياض الصلح تزامنا مع الجلسة العامة

أقام "الحراك الشعبي للانقاذ" اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، رافعا شعارات "من أجل التقدم والتطور والعدالة الاجتماعية" و"ضد الموازنة التقشفية" و"دعما لتحرك اساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية" تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقد شارك في الاعتصام الامين العام ل"الحزب الشيوعي" حنا الغريب، الامين العام السابق للحزب الدكتور خالد حدادة والعميدان المتقاعدان سامي الرماح وجورج نادر.
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