الارشيف / اخبار العالم

اعتصام للحراك الشعبي للانقاذ في رياض الصلح تزامنا مع الجلسة العامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أقام "​الحراك الشعبي​ للانقاذ" اعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​ ​وسط بيروت​، رافعا شعارات "من أجل التقدم والتطور والعدالة الاجتماعية" و"ضد ​الموازنة​ التقشفية" و"دعما لتحرك اساتذة وطلاب ​الجامعة اللبنانية​" تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة ل​مجلس النواب​.

وقد شارك في الاعتصام الامين العام ل"​الحزب الشيوعي​" حنا الغريب، الامين العام السابق للحزب الدكتور ​خالد حدادة​ والعميدان المتقاعدان سامي الرماح و​جورج نادر​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام للحراك الشعبي للانقاذ في رياض الصلح تزامنا مع الجلسة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا