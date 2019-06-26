أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ​العراق​ي "رفض العراق لخطة التسوية السياسية الأميركية ب​الشرق الأوسط​ المعروفة باسم "​صفقة القرن​"، مشيرة إلى "اننا متمسكون ب​القضية الفلسطينية​ وتطوير العمل البرلماني المشترك بين ​مجلس النواب العراقي​ ونظيره الفلسطيني والقيام بنشاطات مشتركة".

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أكدت رفض بغداد لـ"صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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