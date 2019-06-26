مسؤول ايراني: الحظر الاميركي على المسؤولين الايرانيين قضية دعائية

وصف امين مجلس صيانة الدستور في ايران آية الله احمد جنتي، اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة ضد المسؤولين في الجمهورية الاسلامية بانها مجرد حركة دعائية، مشيراً إلى ان "ايران قاومت غطرسة اميركا طيلة العقود الاربعة الماضية وستواصل هذا المسار بشكل جاد، لذلك فان الرئيس الاميركي الاحمق يفرض كل يوم حظر جديد على ايران، طبعا فان اجراءات الحظر الاخیرة لها طابع دعائي، ولن تنال من عزيمة وارادة الشعب والمسؤولين في طريق تقدم وكرامة ايران".
ولفت إلى "أنني استغرب لماذا تلتزم بعض الدول الاوروبية الصمت في مواجهة اجراءات ترامب المسيئة، في حين يجب عليها مواجهته وانتهاج سياسة مستقلة"، داعياً الى "تعزيز التعاون مع الدول المستقلة مثل روسيا والصين والهند لمواجهة النزعة الاحادية والمتغطرسة التي تنتهجها اميركا على الصعيد الدولي".
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