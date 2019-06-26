بيسكوف: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب إذا رغب الجانب الأميركي بذلك

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول إمكانية مناقشة "​صفقة القرن​" بشأن ​فلسطين​ خلال لقاء الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​دونالد ترامب​، أن "في حال رغب الجانب الأميركي فإن الموضوع سيطرح بشكل عام".

ولفت بيسكوف إلى أن "فيما يخص توقيت محدد للقاء الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ وبوتين، فلا توجد معلومات في ​الكرملين​ عن اجتماع محتمل بين الجانبين".

وكان قد أعلن مسؤول كبير في ​الإدارة الأميركية​، يوم أمس الثلثاء، أن ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي على هامش أعمال ​قمة العشرين​، التي ستعقد يومي 28 و 29 حزيران في مدينة أوساكا اليابانية.