بيسكوف: صفقة القرن قد تبحث بين بوتين وترامب إذا رغب الجانب الأميركي بذلك

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول إمكانية مناقشة "صفقة القرن" بشأن فلسطين خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أن "في حال رغب الجانب الأميركي فإن الموضوع سيطرح بشكل عام".
ولفت بيسكوف إلى أن "فيما يخص توقيت محدد للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبوتين، فلا توجد معلومات في الكرملين عن اجتماع محتمل بين الجانبين".
وكان قد أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، يوم أمس الثلثاء، أن ترامب سيجتمع مع نظيره الروسي على هامش أعمال قمة العشرين، التي ستعقد يومي 28 و 29 حزيران في مدينة أوساكا اليابانية.
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