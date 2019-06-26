خامنئي: إيران "لن تتراجع" أمام العقوبات الأميركية و"الإهانات"

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طهران: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات الأميركية و"الإهانات" ضدها.

وقال خامنئي في خطاب نشر مكتبه مقتطفات منه إن "الشعب الايراني أظهر اقتداره ومجده وعزته ليس في الفترة الاخيرة فقط انما خلال الأربعين سنة الماضية" مؤكدا أن "إيران لن تتراجع أمام الحظر الأميركي القاسي والإهانات"، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

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وأضاف أن "أكثر الحكومات شرّاً في العالم أي أمريكا التي تتسبب للشعوب بالحروب والنزاعات والغارات طوال التاريخ، بادرت إلى اتهام الشعب الإيراني ذائع الصيت وإهانته" مؤكدا أن "الشعب الإيراني سيحقق بقوة وجدارة جميع الأهداف التي رسمها" كما ذكرت "ارنا" .

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين فرض عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومسؤولين كبار آخرين، وأشارت إلى أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتابع خامنئي "أن ضغوط الاعداء الظالمين مهما بلغت لن تترك تاثيرا على الشعب الايراني الطامح للعزة والاستقلال والتقدم".

