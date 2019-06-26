إنفوغرافيك.. ثروة المرشد الإيراني بالمليارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-. ثروة مرشد إيران تقدر بحوالي 200 مليار دولار

وبحسب تقارير غربية، فإن مكتب خامنئي يدير بشكل مباشر 3 كيانات اقتصادية عملاقة تدر مليارات الدولارات التي يستخدمها المرشد في خدمة سياساته بالمنطقة، دون أن تدخل إلى الميزانية الحكومية لإنفاقها على تحسين الظروف المعيشة للمواطنين.

وتمتلك هذه الكيانات الثلاث، وهي "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارا "ستاد"، ومؤسسة "مستضعفان"، ومؤسسة "أستان قدس رضوي"، أسهما في كل القطاعات الإيرانية تقريبا، تزيد قيمتها على 200 مليار دولار.

وتحتفظ إمبراطورية "ستاد" بحساباتها سرية، وتتحكم بحوالي 37 شركة، واحدة منها تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار.

كما تمتلك حصص أقلية في 24 شركة عامة تقدر قيمتها بأكثر من 3.4 مليار دولار، كما أنها تمتلك حصصا في 14 شركة خاصة.

أما مؤسسة مستضعفان، فتقدر أصولها بحوالي 16 مليار دولار، في حين تقدر قيمة المحفظة المالية لمؤسسة أستان قدس رضوي بنحو 20 مليار دولار.