شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر برلين عائدا للقاهرة بعد مشاركته فى المنتدى الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مطار برلين عائدا للقاهرة عقب مشاركتة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى. وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

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