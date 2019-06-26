شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."محلية البرلمان" تتفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، منذ قليل، مشروع ميناء الصيد الجديد بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك برفقة اللواء هشام آمنة محافظ دمياط، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وبحضور نواب البحيرة.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى تنظمها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء، حيث استمع النواب إلى شرح لطبيعة وتفاصيل المشروع وأهميته.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية متحف رشيد والحديقة المتحفية وتفقد معرض المنتجات الحرفية واليدوية المقام داخل الحديقة ويعرض العديد من منتجات المشروعات الصغيرة.

كما تفقد المحافظ والوفد البرلمانى مستشفى رشيد العام، وتفقدوا المبنى الجديد الخاص بالطوارئ، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد بمبنى المستشفى القديم.

ويرأس الوفد البرلمانى المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامى أمين سر اللجنة، محمد الحسينى، يسرى الأسيوطى، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتى، عطية موسى، عبد الحكيم مسعود، منى جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفى صبحى، من أمانة اللجنة.

كان فى استقبال اللجنة عدد من نواب المحافظة منهم النائب عطية مسعود، وعصام الصافى ويحيى عيسوى وخالد أبو الخطيب، وعماد محروس، والنائب هشام عمارة.





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