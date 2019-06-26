شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى وشيخ مشايخ العرب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الأربعاء، الحاج محمد عودة، أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى، وشيخ مشايخ العرب فى مصر.

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وكان قد بدأ حياته السياسية سنة 71 كنائب عن دائرة شبرا الخيمة، وكان عمره لا يتعدى الثلاثين عاما، واستمر نائبا عن دائرته حتى عام 2010.

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وكرم أبطال حرب أكتوبر فى جلسة مشهودة من جلسات مجلس الشعب، وظل نائبا حتى عام، وطالب فى 2010 الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بتقديم استقالته من الحكومة نتيجة حادث قطار الصعيد.

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