الارشيف / اخبار العالم

وفاة أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى وشيخ مشايخ العرب فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى وشيخ مشايخ العرب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الأربعاء، الحاج محمد عودة، أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى، وشيخ مشايخ العرب فى مصر.

 ‌

وكان قد بدأ حياته السياسية سنة 71 كنائب عن دائرة شبرا الخيمة، وكان عمره لا يتعدى الثلاثين عاما، واستمر نائبا عن دائرته حتى عام 2010.

 ‌

وكرم أبطال حرب أكتوبر فى جلسة مشهودة من جلسات مجلس الشعب، وظل نائبا حتى عام، وطالب فى 2010 الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بتقديم استقالته من الحكومة نتيجة حادث قطار الصعيد.

Advertisements

 ‌

 ‌

 ‌

 ‌

 ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أقدم نائب برلمانى فى الوطن العربى وشيخ مشايخ العرب فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا