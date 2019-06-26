شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تطالب المحافظات بحصر الأسواق العشوائية وتحديد إمكانية تقنينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الوحدات المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر الأسواق العشوائية وغير الرسمية، من حيث نوع السوق ومكانه والأنشطة الموجودة به.

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وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة أوصت المحافظات بحصر جميع الأسواق غير الرسمية، ومدي إمكانية تقنين تلك الأسواق من عدمه، وبيان الأماكن المتاحة للتقنين، وما إذا كانت تابعه للأوقاف أم الزراعة.

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وأوضح "السجيني"، في تصريح له، أن اللجنة تتبني هذا الملف الخاص بالأسواق العشوائية وتقنينها أو التصدي لها، مشيرا إلي أن ذلك في مصلحة الوطن والمواطن.