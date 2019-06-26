بسبب العطش.. مسيرات مشيا على الأقدام في زاكورة

عاد موضوع ندرة المياه في مدينة زاكورة من جديد إلى الواجهة، إذ خاض سان “أولاد يحي”، اليوم الأربعاء، عن دائرة “أكديز”، مسيرة مشيا على الأقدام، لمسافة تقدر بـ45 كيلومترا، في اتجاه عمالة زاكورة، على الرغم من الحرارة المفرطة.

ويطالب المحتجون من المسؤولين إيجاد حلول لندرة المياه، التي تعانيها بعض الدواوير في زاكورة، خصوصا في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة الحرارة، بشكل كبير.

وهدد المحتجون بمسيرة مشيا على الأقدام، الأسبوع الماضي، نحو الرباط، إذا لم يستجب لمطالبهم.

وفي هذا السياق، نشرت جمعية “أطاك المغرب”، على صفحتها الرسمية، في “فايسبوك”، أن “زاكورة تعاني بسبب ندرة المياه، خصوصا في فصل الصيف”، وأنه “مند يوم الأربعاء الماضي، وسكان أولاد يحيى مضربون، ومعتصمون داخل جماعة أولاد يحي، ويوم الخميس الماضي، نظموا مسيرة اتجاه عمالة زاكورة، على الرغم من الحرارة المفرطة، وبعد الدوار عن العمالة”.

وأضافت جمعية “أطاك”: “وفي يوم الاثنين فوجئ الجميع بتلقي أحد النشطاء يدعى خالد أوبازغ استدعاء من عامل إقليم زاكورة”، من أن تكشف الجمعية تفاصيل الاستدعاء.