العثماني: نسبة المستفيدين من دعم تمدرس ذوي الإعاقة ارتفعت بـ139٪؜ في 3 سنوات

في كلمته الافتتاحية للانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن عدد الأطفال في وضعية إعاقة، المستفيدون من دعم التمدرس، ارتفع بنسبة 139 بالمائة ما بين 2015 و2018.

وأشاد العثماني بما حققه تلاميذ الباكالوريا الذين هم في وضعية إعاقة، من نتائج جيدة، وقال “نفتخر لأن نسبة النجاح لديهم بلغت 84 بالمائة، وهي نسبة تفوق النسبة المسجلة وطنيا”.

واعتبر رئيس الحكومة أن النسبة المحققة، تؤكد أن الإجراءت المبذولة تعطي ثمارها، وأضاف، “لم نصل للمستوى الكافي، وأمامنا الكثير مما يجب أن نقوم به، لنحقق طموح الآباء والأمهات”.

وتحدث رئيس الحكومة عن سعي الحكومة لتحقيق هدف صفر تلميذ من ذوي الإعاقة خارج المدرسة، مضيفا، “نريد أن نعمم التمدرس بالنسبة للأطفال من ذوي الإعاقة، حتى لا يحرم طفل من التمدرس بسبب إعاقته”.

ودعا العثماني إلى محاربة كل التمثلات السلبية في العلاقة بالأطفال ذوي الإعاقة، وقال إنهم يحتاجون لكل العناية وإلى البرامج الخاصة، والمطلوب القيام بما هو أفضل وأحسن.