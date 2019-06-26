زياش أو بوصوفة.. من هو أحسن لاعب في مباراة “الأسود” الأولى؟

تواجد اسم النجم المغربي حكيم زياش، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت الجمعة الماضي في مصر، وتستمر إلى غاية 19 يوليوز القادم.

ولعل اختيار زياش في التشكيل المثالي، يؤكد عدم أحقية مبارك بوصوفة بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت “أسود الأطلس” بناميبيا، الأحد الماضي.

عدم أحقية بوصوفة تؤكدها أرقام اللاعب ضد ناميبيا، إذ لم يقم بأي تسديدة على المرمى، حسب موقع “whoscored” المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

وحسب الموقع نفسه، فإن بوصوفة فاز بصراع هوائي واحد فقط، وقدم أربع تمريرات مفتاحية، بتقييم إجمالي بلغ 7.09، وهو تقييم يقل عن سفيان بوفال، الذي بلغ 7.37، وقام بأربع تسديدات، واحدة على المرمى، علما أنه حل بديلا في الدقيقة 57 من المباراة.

أمام الإحصائيات الخاصة بحكيم زياش، فتمنح اللاعب رجل المباراة، ضد ناميبيا، حيث بلغ معدل تقييمه الإجمالي ضد ناميبيا 7.47، وسدد 7 تسديدات، بالإضافة لثلاثة على المرمى، وقدم 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، كما بلغت نسبة تمريراته الناجحة 80 في المائة.