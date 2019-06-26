فرقة “الضفادع” للوقاية المدنية تنتشل جثة سبعيني غرق في قناة للري  

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، ليلة أمس الثلاثاء، في جماعة أولاد سعيد، في إقليم بني ملال جثة شخص سبعيني لقي مصرعه غرقا في قناة للري.

وذكرت مصادر “اليوم24” أن الهالك اختفى عن الأنظار منذ يومين، مما اضطر بعض الشباب، وأقاربه إلى إبلاغ السلطات المحلية، ورجال الدرك، بعدما عثروا على بعض من ثيابه بالقرب من الوادي.

وأضاف المصدر ذاته أن الوقاية المدنية استنفرت عناصرها، التي شرعت في البحث عن المفقود إلى أن تمكنت، أمس، من انتشال جثته، بعد الاستعانة بفرقة الضفادع للوقاية المدنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول ملابسات وفاة الهالك، في انتظار نتائج التشريح الطبّي لجثته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.