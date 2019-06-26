انتشلت عناصر الوقاية المدنية، ليلة أمس الثلاثاء، في جماعة أولاد سعيد، في إقليم بني ملال جثة شخص سبعيني لقي مصرعه غرقا في قناة للري.
وذكرت مصادر “اليوم24” أن الهالك اختفى عن الأنظار منذ يومين، مما اضطر بعض الشباب، وأقاربه إلى إبلاغ السلطات المحلية، ورجال الدرك، بعدما عثروا على بعض من ثيابه بالقرب من الوادي.
وأضاف المصدر ذاته أن الوقاية المدنية استنفرت عناصرها، التي شرعت في البحث عن المفقود إلى أن تمكنت، أمس، من انتشال جثته، بعد الاستعانة بفرقة الضفادع للوقاية المدنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا حول ملابسات وفاة الهالك، في انتظار نتائج التشريح الطبّي لجثته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة “الضفادع” للوقاية المدنية تنتشل جثة سبعيني غرق في قناة للري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.