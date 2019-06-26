هجوم” على دفاع بوعشرين داخل قاعة المحكمة..الماروري: أحس بالظلم!

كالعادة، لم تخل جلسة، يوم أمس الثلاثاء، من محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، و”اليوم24″، من مناوشات من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني، الذي حاول أكثر من مرة، استفزاز هيأة دفاع بوعشرين.

وشهدت جلسة، يوم أمس الثلاثاء، تهجم المحامي زهراش على عبد المولى الماروري، حيث صرخ في وجهه، واتهمه بالكذب، قائلا: “لعنة الله عليك”، ما اضطر هذا الأخير إلى الدفاع عن نفسه، فرد عليه بالعبارة نفسها، ما دفع الرئيس إلى الصراخ في وجهه، مطالبا كاتب الجلسة بتدوين، ما قاله دفاع بوعشرين دون الاهتمام باستفزاز زهراش، الأمر الذي أثار استياء الماروري، الذي أوضح أكثر من المرة بأنه “أحس بالظلم”.

يذكر أن سبب هذه الواقعة، هو ذكر اسم الماروري من طرف النيابة العامة، في نازلة اعتداء زهراش على بوعشرين، إبان المرحلة الابتدائية، وفتح محضر ضد هذا الأخير، ما اضطر الماروري إلى الاعتراض على نائب الوكيل العام، بالقول “الله أكبر”، عندما أراد تأويل كلامه.