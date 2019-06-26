مانشستر يونايتد يتفق على إبرام صفقة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لاتفاق للتعاقد مع لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، آرون وان بيساكا خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن ناديي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس اتفقا على إتمام الصفقة هذا الصيف، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المحتمل أن يسافر آرون وان بيساكا، البالغ من العمر 21 عامًا إلى مدينة مانشستر قريبًا، لإجراء الكشف الطبي في الشياطين الحمر، قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية.

وسيتقاضى اللاعب، 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، خلال عقد طويل الأمد يربطه بمانشستر يونايتد، بعد أن كان يحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني فقط رفقة كريستال بالاس.