برشلونة مهدد بعقوبة قاسية بسبب نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني مهدد بتلقي عقوبة قاسية، بسبب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه إذا ثبت دخول برشلونة في مفاوضات مع نيمار، للحصول على خدماته في الموسم المقبل، فإن النادي الكاتالوني سيتعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسمح الفيفا للأندية بالتحدث مباشرة مع لاعبي الفرق الأخرى، إذا كان اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، وهو ما يدين التحركات الأخيرة لمسؤولي النادي الكاتالوني، لإعادة اللاعب البرازيلي إلى الكامب نو، دون علم ناديه الفرنسي.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية أكدت أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع نيمار حول راتبه السنوي وشروط التعاقد، ويتبقى فقط إقناع مسئولي باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة.