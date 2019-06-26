هواوي: "تكنولوجيا 5 جي لم تتأثر إطلاقًا بالعقوبات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، خلال كلمة ألقاها نائب رئيس الشركة، كين هو، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5 جي) لم تتأثر بالعقوبات الأميركية الأخيرة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال كين هو، خلال "مؤتمر عالم الهواتف المحمولة" في شنغهاي: "بإمكاني القول للجميع هنا إن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5 جي لم تتأثر إطلاقًا بالعقوبات"، مضيفا: "بالنسبة للعقود التي وقعناها وتلك التي سنوقعها مستقبلا، يمكننا ضمان تزويد زبائننا (بالشبكة) بشكل كامل".

وأكدت هواوي أنها وقعت 50 عقدا تجاريًا لإطلاق شبكات الجيل الخامس مع غالبية الزبائن الأوروبيين وأنها ستواصل المحافظة على الاستثمارات أو حتى ستزيدها في هذا المجال.

وقال هو إن "هواوي استثمرت أربعة مليارات دولار في شبكات الجيل الخامس ولن تتغير إستراتيجيتنا الاستثمارية في المرحلة المقبلة".

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وتم تزيين جناح هواوي في المؤتمر بلافتات كتب عليها "5 جي بدأت" حيث عرضت المجموعة كيفية استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في الألغام وسط الصين وفي شركات الإلكترونيات في كوريا الجنوبية.

وأفادت شركة "ميكرون تكنولوجي" لتصنيع أشباه الموصلات الثلاثاء أنها استأنفت بعض عمليات البيع لهواوي رغم الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ووردت تقارير خلال الأيام الأخيرة تشير إلى أن إدارة ترامب، تفكر في الطلب بأن يتم تصنيع معدات الجيل الخامس التي تحتاج إليها الشبكات الأميركية خارج البر الصيني، وهو مطلب قد يتسبب بإعادة ضبط سلسلة الإمداد برمتها.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على بقية الدول لحظر معدات هواوي من شبكاتها، خصوصًا في ما يتعلق بإطلاق شبكات "5 جي" الفائقة السرعة، في مشروع عالمي يتوقع أن تضطلع هواوي بدور رائد فيه. وتخشى إدارة ترامب إمكان أن تستخدم بكين أنظمة هواوي لأغراض التجسس، وهي اتهامات نفتها المجموعة بشدة.