القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في الجولان السوري، لمدة 6 شهور إضافية. التفاصيل فور ورودها...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد عمل قوة الأمم المتحدة في الجولان لمدة 6 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.