4 ساعات أمام التلفاز يوميا تزيد احتمال الوفاة بأمراض القلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة سنترال فلوريدا الأميركية، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (Journal of the American Heart Association) العلمية؛ أن الجلوس أمام شاشات التلفاز لمدة 4 ساعات يوميًا فأكثر، يزيد فرص الإصابة والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقارن فريق البحث بين آثار الجلوس في الوظائف المكتبية، والجلوس لمشاهدة التلفاز، على صحة القلب، وراجع الفريق بيانات 3 آلاف و592 من البالغين، إذ راجعوا عاداتهم المتعلقة بالتلفاز، بالإضافة إلى عدد الساعات التي يقضونها جالسين في أعمالهم المكتبية.

وسجلت الدراسة إصابة 129 شخصًا من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، بالإضافة إلى 205 حالة وفاة، خلال فترة المتابعة التي استمرت أكثر من 8 سنوات.

وبينت الدراسة أن المشاركين الذين كانوا يجلسون لساعات طويلة أثناء الوظائف المكتبية مارسوا أنشطة بدنية معتدلة، واتّبعوا نظاما غذائيا أكثر صحة، وكان دخلهم المادي أكبر، وأقل معدلاً لتدخين السجائر وشرب الكحول، مقارنة مع من كانوا يقضون ساعات طويلة أمام التلفاز.

في المقابل، كان من يجلسون لساعات طويلة أمام التلفاز، يعانون من معدل دخل منخفض، ونشاط بدني أقل، وتناول طعام غير صحي، وشرب كميات كبيرة من الكحول والسجائر، وكان معدل ضغط الدم لديهم أكثر ارتفاعًا.

وأفاد 33% من المشاركين بأنهم يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعتين يوميًا، فيما ذكر 36٪ أنهم يشاهدون التلفاز من ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا، فيما قال 31 ٪ إنهم شاهدوا التلفاز لأكثر من 4 ساعات يوميًا.

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ووجد الباحثون أن من شاهدوا التلفاز 4 ساعات فأكثر يوميًا، كانوا أكثر عرضة لإصابة والوفاة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، مقارنة من شاهدوه لساعتين، أو جلسوا لساعات طويلة في الوظائف المكتبية.

وقالت قائدة فريق البحث، الدكتورة جانيت غارسيا: "قد تترافق مشاهدة التلفزيون مع مخاطر صحية تؤثر على كفاءة القلب، أكثر من مجرد الجلوس في العمل، لأن الجلوس أمام التلفاز مرتبط بعادات خاطئة كالطعام غير الصحي وقلة الحركة، وشرب الكحول والتدخين".

وأضافت غارسيا: "خلال مشاهدة التلفاز في نهاية اليوم يستهلك الأفراد أكبر من وجبة، ويجلسون لساعات طويلة دون حركة حتى يناموا، وهذا السلوك مضر للغاية بالصحة".

وأثبتت دراسات سابقة أن الإفراط في قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما أن الخمول البدني لفترات قصيرة يؤثر بالسلب على قوة العضلات والأطراف السفلية، التي تساعد الأشخاص على الحركة، وخاصة صعود الدرج.

ويُعد الخمول البدني، السبب الرئيسي الذي يقف وراء حدوث نحو 21% إلى 25% من حالات سرطانَي القولون والثدي، و27% من حالات السكري، وقرابة 30% من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفق منظمة الصحة العالمية.