شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى في تعز بعد إعادة تأهيله بتمويل إماراتي (فيديو) والان مع التفاصيل

دشن وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق، ووكيل المحافظة رشاد الأكحلي، ومهيب الحكيمي وكيل الشؤون الفنية، وعبدالرحيم السامعي مدير مكتب الصحة بالمحافظة مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد تعرض المستشفى لحريق أوقف العمل علي استقبال المرضى فيه جراء اشتباكات مسلحة في المنطقة.

وجاء تدخل الهلال الأحمر الإماراتي بعد مناشدات أطلقها سكان المدينة القديم، وشمل إعادة التأهيل وترميم جميع أقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء ودعم المستشفى بالمولدات وأنظمة الطاقة.

وقالت الدكتورة ايلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية نفتتح اليوم المرحلة الأولى بمستشفى المظفر بعد عملية الترميم والأصلاحات التي تمت في جميع اقسام المستشفى بشكل عام بعد الحريق والخراب الذي تعرض له في احداث المدينة القديمة وهذا بفضل بعد الله واخواننا في الهلال الأحمر الإماراتي .

واضافت ، بدوري وبأسمي واسم كل أبناء محافظة تعز نشكر اخواننا الأشقاء في دولة الإمارات لكل ما قدموه و لهذا الدعم الملموس والذي يخدم الكثير من الإحتياجات في مدينة تعز .

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من جانبه المهندس رشاد الاكحلي وكيل المحافظة عبر عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل الهلال الأحمر الاماراتي وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابةً للمناشدات التي اطلها سكان المدينة القديم .

وثمن المهندس مهيب الحكيمي الجهود الكبيرة التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميم الأضرار التي لحقت بالمشفى مؤكداً ترحيب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ / نبيل شمسان بمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تساند السلطة المحلية في إعادة الحياة لمدينة تعز .

وثمن مدير مكتب الصحة الدكتور / عبدالرحيم السامعي اللفته الكريمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي كانت أول من استجاب للمناشدات التي اطلقها أبناء المدينة القديمة بتعز . وأكد الامارات الشقيقة شريك اساسي في الحرب التي يخوضها ابناء الشعب اليمني ضد الميلشيات الانقلابية وتقدم الدعم في مختلف المجالات .

تجدر الإشارة أن إعادة تأهيل وترميم المستشفى تعد المبادرة الثانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أقل من عام حيث سبق أن قام بتأهيل مستشفى المظفر منتصف العام الماضي 2018 ورفده بعدد من الأجهزة وتم افتتاح قسم العمليات وقسم جراحة العظام والجراحة العامة وقسم العناية المركزة التي كانت متوقفة لسنوات .