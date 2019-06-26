ألمانيا: إيران تخرق القرارات الدولية بتزويد الحوثيين بالصواريخ

أعرب مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن كريستوف هيوسجن، الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء نقل إيران تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وقال هيوسجن خلال جلسة في مجلس الأمن، إن إيران تواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن من خلال إمداد مليشيا الحوثي في اليمن بالصواريخ.

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فال دي ألميدا إيران في الجلسة ذاتها بوقف تجاربها الصاروخية التي تخالف القرارات الدولية.

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وقال فال دي ألميدا، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إنه يجب على طهران الالتزام بالاتفاق النووي ووقف الاستفزازات التي تخلقها في المنطقة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ"إبادة" إيران حال أي اعتداء جديد، مشيراً إلى أن نظام طهران لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكد ترامب في تغريدات على حسابه بـ"تويتر" أن الشعب الإيراني يعاني، لأن قيادته تنفق أموالاً على دعم الإرهاب.

وقال إن "أي اعتداء إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابل بقوة مطلقة، وقد يعني هذا إبادة إيران".

وأضاف: "نحن لم ننسَ استخدام إيران العبوات الناسفة التي قتلت 2000 أمريكي وأصابت العديد"، لافتاً إلى أن التصريحات الإيرانية تظهر أن النظام لا يفهم الواقع.