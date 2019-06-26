البحرين: إيران تريد استفزاز العالم للدخول في حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، الجمعة، أن إيران تريد استفزاز العالم للدخول في حرب.

وقال خلال مداخلة على قناة "روسيا اليوم"، إننا "نريد أن تتوقف إيران عن تدخلاتها في شؤون الدول".

وأشار إلى أن "إيران تستفز دول المنطقة بالاعتداء على ناقلات النفط، واستمرار الاستفزازات الإيرانية لا أحد يعرف ماذا يمكن أن تكون عواقبه".

وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن "تجنت الحرب مع إيران هو قرار حكيم".

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وشدد وزير الخارجية البحريني على أن "أزمة قطر لا تؤثر على مجلس التعاون الخليجي، والأزمة قطر تتحمل مسؤوليتها".

وتابع: "لا يوجد ما يهدد بتفكك مجلس التعاون الخليجي واجتماعتنا تعقد في أوقاتها".

وحول ورشة السلام من أجل الازدهار التي تعقد بالمنامة، أكد وزير الخارجية البحريني أن هناك "تجاوباً وتشجيعاً من كثير من الوفود المشاركة".