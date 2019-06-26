مقتل ٨ حوثيين بنيران الجيش اليمني في تعز

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، الأربعاء، في مواجهات مع الجيش اليمني شرقي محافظة تعز جنوبي البلاد، فيما دكت مقاتلات التحالف تجمعات الانقلابيين في مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني تأكيده أن الجيش الوطني تصدى لهجوم فاشل نفذته المليشيا الانقلابية، التي حاولت من خلاله استعادة مواقع في محيط الأمن المركزي ومستشفى الحمد شرقي تعز.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع 8 عناصر من المليشيا وإصابة العشرات منهم بجروح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي محافظة مأرب شرقي اليمن، دكت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية غربي مديرية صرواح، حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

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ولم يذكر المركز على الفور حصيلة الخسائر الناجمة عن قصف التحالف.





يأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل 15 عنصرا حوثيا، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني غربي محافظة الضالع.

وخلال الفترة الماضية تكبدت مليشيا الحوثي أكثر من 1000 قتيل بنيران الجيش والمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف في معارك شمال الضالع.

كما تحملت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بنيران الجيش اليمني وضربات التحالف في عدة جبهات بينها تعز ومأرب.