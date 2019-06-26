انت الان تتابع لقاء مرتقب بين بوتين وماي في أوساكا لأول مرّة منذ عملية تسميم سكريبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اليابان هذا الأسبوع، في أول لقاء بينهما منذ عملية تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال العام الماضي، وفق ما أعلن الكرملين الأربعاء.

وسينعقد الاجتماع في مدينة أوساكا في غرب اليابان الجمعة بعدما قال بوتين هذا الشهر إن الوقت حان لـ"طي صفحة" العلاقة المتوترة بين البلدين بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا العام الماضي.

وأفاد الكرملين أن الطرفين سيحددان "الخطوات الممكنة لتطبيع الحوار السياسي".

لكن مكتب ماي رفض تأكيد الاجتماع.

وأجرى الطرفان في وقت سابق محادثات رسمية على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين عام 2016.

وتسببت عملية تسميم العميل السابق المزدوج، والتي اتهمت لندن روسيا بتنفيذها، بتبادل الطرفين طرد عشرات الدبلوماسيين بينما انهارت العلاقات الهشة أصلا بينهما.

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وأفاد الرئيس الروسي في وقت سابق هذا الشهر أن "المسائل العالمية المرتبطة بالمصالح الوطنية والدوائر الاقتصادية والاجتماعية والأمن العالمي أكثر أهمية من ألاعيب الأجهزة الأمنية".

وأشارت لندن حينها إلى أن فتح صفحة جديدة في العلاقات لن يكون ممكنًا إلا إذا غيّرت موسكو سلوكها.

ويتوقع أن تغادر ماي منصبها قريبًا بعدما أعلنت استقالتها على خلفية فشلها في تمرير اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في البرلمان.

وتجري حاليًا عملية انتخابية لاختيار خليفتها. ويتوقع أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد في 23 تموز/يوليو.

ويبدو وزير الخارجية الأسبق بوريس جونسون الأوفر حظًا للفوز بالمنصب الذي ينافسه عليه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

من جهته، أعرب بوتين عن أمله بأن تتحسن العلاقات الثنائية في عهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد داعيًا إياه أيًا كان للتفكير بالشركات البريطانية العاملة في روسيا.