الان تتابع “مسام” ينتزع 1130 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 1,130 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و418 لغمًا مضادة للدبابات و696 ذخيرة غير متفجرة و 11 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 73,511 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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