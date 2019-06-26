أكد الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، حزيران 26، 2019، أن إيران ما تزال تمتثل لأحكام الاتفاق النووي.

وقال مندوبه في مجلس الأم إن على إيران الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي.

وتابع: نجدد أسفنا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

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وأضاف الاتحاد الأوربي: قلقون من إعلان إيران تخفيض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي.

وأكد الاتحاد استمرار دعمه للاتفاق النووي مع إيران.. مضيفا: نحن أمام منعطف خطير بشأن خطة العمل المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان الأخيرة الخروج من الاتفاق النووي الذي أبرم إبان فترة الرئيس أوباما.