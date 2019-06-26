ولي العهد في كوريا.. هاشتاج يتصدر الترند السعودي على تويتر

تصدر هاشتاج عن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب المئات من المغردين عن الزيارة وعن الدور الذي يقوم به الأمير محمد في إطار رؤية 2030.
وأجرى بن سلمان، اليوم، لقاءات ذات بعد اقتصادي في كوريا، حيث التقى نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، ورئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي".
إضافة إلى ذلك، التقى بن سلمان رئيس مجلس إدارة مجموعة " إس كي"، وجرى خلال اللقاء، تبادل الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.
وناقش اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.
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