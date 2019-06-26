شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر تركيا مجدداً من شراء منظومة الدفاع الروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال مسؤول أمريكي كبير، إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي اليوم (الأربعاء)، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضاٍ الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطاٍ عدم نشر اسمه:«مرة أخرى.. كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 (معا)... وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي».

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.