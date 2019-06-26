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أمريكا تحذر تركيا مجدداً من شراء منظومة الدفاع الروسية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال مسؤول أمريكي كبير، إن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي اليوم (الأربعاء)، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضاٍ الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطاٍ عدم نشر اسمه:«مرة أخرى.. كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 (معا)... وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي».

وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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