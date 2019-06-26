شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية: مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ ليست «في طريق مسدود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سيول)

نفى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم (الأربعاء)، أن تكون المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ في «طريق مسدود»، داعياً إلى التحلي بالصبر بعد 70 عاماً من «انعدام الثقة» بين الطرفين.

وفي ردود خطية على أسئلة عدد من وسائل الاعلام، حض مون الذي اضطلع بدور مهم العام الماضي في التقارب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بيونغ يانغ على استئناف الحوار لتثبت رغبتها في المضي نحو نزع الأسلحة النووية.