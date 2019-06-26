شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مايدوجوري)قال مصدر نيجيري، اليوم (الأربعاء)، إن إرهابيين قتلوا 20 مدنياً على الأقل في قرية بشمال شرق نيجيريا.
واضاف باكورا كاتشالا وهو عضو في جماعة المتطوعين المدنيين الموالين للحكومة، إن الإرهابيين هاجموا قرية نجامنجام في ولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر أمس (الثلاثاء).
فيما أكد مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، الهجوم وعدد القتلى.
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