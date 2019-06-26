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20 قتيلاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

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جدة - خالد شويل - رويترز (مايدوجوري)

قال مصدر نيجيري، اليوم (الأربعاء)، إن إرهابيين قتلوا 20 مدنياً على الأقل في قرية بشمال شرق نيجيريا.

واضاف باكورا كاتشالا وهو عضو في جماعة المتطوعين المدنيين الموالين للحكومة، إن الإرهابيين هاجموا قرية نجامنجام في ولاية بورنو قرب الحدود مع النيجر أمس (الثلاثاء).

فيما أكد مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، الهجوم وعدد القتلى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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