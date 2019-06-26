شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى بغارات على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان، اليوم (الأربعاء)، جراء غارات شنتها طائرات نظام بشار الأسد وأخرى روسية على شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اعتداء هو الثاني من نوعه في أسبوع يستهدف سيارات إسعاف.

قتل تسعة مدنيين بينهم مسعفان، اليوم (الأربعاء)، جراء غارات شنتها طائرات نظام بشار الأسد وأخرى روسية على شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اعتداء هو الثاني من نوعه في أسبوع يستهدف سيارات إسعاف.

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