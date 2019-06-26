شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الملف الإيراني سيثار على الأرجح في قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)

قال مسؤول بالحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء) إن بلاده قلقة بشأن التوترات القائمة المتعلقة بإيران، وأضاف أن المسألة ستثار على الأرجح خلال مناقشات عديدة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مدينة أوساكا بغرب اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين بعد أسبوع فقط من إلغائه ضربة جوية انتقامية على إيران بعدما أسقطت طائرة مسيرة أمريكية.

وأدى خطر اندلاع صراع جديد بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.