شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: الصينيون بحاجة لـ«الاتفاق» والحرب مع إيران لن تدوم طويلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أن الصين تريد اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة لأن اقتصادها «ينهار».

وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس بزنس نيوز:» إن «اقتصاد الصين ينهار - يريدون إبرام اتفاق».

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران ستكون سريعة، لكنه أكد مجدداً رغبته في تجنب المواجهة العسكرية.

وقال خلال المقابلة رداً على سؤال عما إذا كانت الحرب وشيكة:«أتمنى ألا نخوض حرباً لكننا في وضع قوي جداً إذا حدث شيء فلن يدوم طويلا».